《热点透视》相较于日本，美国仍对全球金融体系带来更大的威胁

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撰稿 Edward Hadas 编译 王冠中

路透伦敦5月13日 - 洞见下一场金融危机，是投资人之间的热门游戏。投资人长久以来一直预期日本主权财政将崩溃，然而安倍经济学给了日本经济新的动能。但在带领全球迈向灾难的道路上，其实美国才真的是遥遥领先。

这并不是说日本已经脱离险境。大空头十多年来一直认为日本将带来危机并非毫无缘由的。日本政府的支出大约是收入的两倍，超出的部分需要举债支应。在2012年底时，日本的总债务是国内生产总值(GDP)的237%，债务还本支息占了政府支出约四分之一，尽管其债务平均利率在低得不像话的1.2%。这风险就是，日本退休民众领不到退休金、日本的银行业倒闭、以及全球性的恐慌--毕竟日本是全球第三大经济体。

曾经预见美国次贷危机的Hayman Capital创办人Kyle Bass认为，日本危机的迹象已经开始浮现。而债市似乎也呼应了他的忧虑，10年期公债收益率(殖利率)已上扬一倍。

在危机预测中，安倍晋三经济政策的三支箭，让空头的预期更可能成为事实。日本央行的货币刺激举措或许能够一如预期推高通胀，但也可能会推高利率，让债市投资人仓皇避险，并打击对金融体系的信心。安倍经济学带来的财政赤字扩大，让财政溃堤的可能性升高。而安倍计画的结构性改革，也只是延后的GDP下滑的时间，因为在这个人口逐渐减少的发达经济体中，GDP萎缩终究是无可避免的。

日本当然有可能带来灾难。但日本的经济实验并不如美国状况那般让人担忧，原因有四。

首先是经济资产。日本并没有金融危机爆发前夕常见的经济失衡情况，也就是高额经常帐赤字、势力过大的地产或金融业及资源财富。相对地，日本拥有技术劳动力、世界一流水准的工业、以及完善的基础设施。因此安倍经济学仍可能成功提高GDP成长并降低日本的债务负担。相较下，美国的经常帐赤字仍高、贫穷和教育程度不高的民众颇多、且对于复兴制造业的希望尽寄托在廉价天然气上。

第二，日本的财务挑战几乎仅局限在国内。至少有九成的日本公债是由日本投资人持有。就算容易陷入恐慌的国际投资人也应该能了解到，日本的财务重整对他们不会有什么影响。然而，美国主权债约有半数是国外投资者持有，仍且美元仍是全球主要交易计价货币。对美国丧失信心，很容易就会演变成全球灾难。

第三，日本政治文化是危机中的助力。从2011年海啸灾难时团结一致的情况来看，日本会接受任何必要的牺牲，来避免财政崩溃。美国政治体系则是日渐对立和失调，光是发债上限和年度预算等相对较小的财政危机，都快把美国击垮，实在让人没信心美国能处理全球性的大挑战。

最后，日本可以容忍债券货币化。即使安倍经济学推高名目GDP成长，日本流通公债水准可能仍旧高到政府无法消化的程度。最终，日本央行可能透过公开的货币融资--加印钞票来买公债，然后消除大量的公债--来协助政府去杠杆。

当这情况出现时，部分投资人将会对持有现金的前景感到迟疑，不如拿来做投资。但这牺牲的收益相当低--就算在倍增后，10年期公债收益率仍不到1%--而且政府可以相对轻易地说服持有最多公债的国内退休基金配合，售出多数持有部位。相较之下，美国要是将债务货币化，将会在国内面临官司，在国外造成震撼和恐慌。