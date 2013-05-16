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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 10:29 BJT

中国新债：铁路总公司下周四将招标200亿元五年期中票，为改制后首次发债

路透上海5月16日 - 中国铁路总公司周四公告称，将于下周四(23日)在银行间债市招标
发行200亿元人民币中期票据，期限五年，为原铁道部改制为铁路总公司后首次发债。具体
条款如下：
    
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息
日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款
日)
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 铁路总公司    600      200       5     5/23招标     工商银行     AAA        5/2
4       5/27
                                                     中国银行
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    截至本发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计
为7,641亿元。其中中国铁路建设
债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为42
1亿元。
    
    中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟
订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，
承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券
仍为政府支持债券。
      
    中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元人民币，负债率略升至62.31%，主
要是货运、客运均运量不足所致。截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增
加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。 
(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网(here)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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