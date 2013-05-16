中国贸易：国内外压力未缓解，不能对中国贸易形势过于乐观--商务部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月16日 - 中国商务部发言人沈丹阳周四表示，中国外贸形势仍充满变数，国内外压力未缓解，不能过于乐观。
他在发布会上称，中国国内劳动力等要素成本上升、人民币升值等持续对外贸造成影响，且外需不足未根本改善，全球经济系统性风险不容忽视。
此外他称，若欧盟对中国光伏行业征税的消息属实，其滥用贸易救济措施会严重损害经济复苏信心，并危害中欧经贸关系。
之前路透援引消息人士透露，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)将建议对数以十亿计欧元的中国产太阳能电池板征收惩罚性进口关税。 (完) (发稿 尹嫄婷；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。