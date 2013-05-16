金属期市：伦铜下滑，因欧美疲弱经济数据加重需求忧虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
沪铜9月合约 一度跌至近两周低位每吨51,800元人民币，稍后削减跌幅，报每吨51,870元人民币。
日本1-3月经济成长优于预期，且呈现一年来最快扩张速度，因在日本首相安倍晋三推行的积极货币和财政政策刺激下，民间消费强劲，且出口上扬。
美国4月工业生产下降且纽约联储5月制造业活动萎缩，暗示全球需求放缓正在打压美国经济。
德国第一季经济重回成长领域，但增幅甚小，不足以阻止欧元区连续六个季度的衰退势头；法国也陷衰退。
国际铅锌研究小组(ILZSG)周三的月度公告显示，第一季全球铅市场供应缺口1.6万吨。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。