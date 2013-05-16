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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 10:32 BJT

金属期市：伦铜下滑，因欧美疲弱经济数据加重需求忧虑

沪铜9月合约 一度跌至近两周低位每吨51,800元人民币，稍后削减跌幅，报每吨51,870元人民币。

日本1-3月经济成长优于预期，且呈现一年来最快扩张速度，因在日本首相安倍晋三推行的积极货币和财政政策刺激下，民间消费强劲，且出口上扬。

美国4月工业生产下降且纽约联储5月制造业活动萎缩，暗示全球需求放缓正在打压美国经济。

德国第一季经济重回成长领域，但增幅甚小，不足以阻止欧元区连续六个季度的衰退势头；法国也陷衰退。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周三的月度公告显示，第一季全球铅市场供应缺口1.6万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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