台湾债市：五年公债殖利率早盘走跌，短线随美债震荡整理

交易员表示，昨日财政部截标才会让30年期公债增额券102/5R以不足额发行，市场揣测政策定价长券利率天花板在2%，令资金水位高涨的银行端藉机逢高买进102/2，早盘偏空的气氛略见缓和，短线台债还是看美债脸色，料今日102/2主要交投区间暂在0.92-0.94%。