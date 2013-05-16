台湾债市：五年公债殖利率早盘走跌，短线随美债震荡整理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月16日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周四早盘量缩走跌，主要反应美债殖利率周三走势回稳，以及市场解读昨日30年期公债增额券102/5R 不足额发行为官方政策定价长券殖利率低于2%，令台债偏空气氛稍见缓和，短线陷入高档震荡区间整理。
交易员表示，昨日财政部截标才会让30年期公债增额券102/5R以不足额发行，市场揣测政策定价长券利率天花板在2%，令资金水位高涨的银行端藉机逢高买进102/2，早盘偏空的气氛略见缓和，短线台债还是看美债脸色，料今日102/2主要交投区间暂在0.92-0.94%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国经济数据表现欠佳，美债殖利率一周来首见下跌，带动台债主流券殖利率回跌。
* 30年期公债增额券102/5R不足额发行让市场揣测政策定价长券利率低于2%。
* 银行资金水位高涨，买盘持续偏睐在102/2殖利率逢弹进场。
* 台湾股市周四开高，因执政党立委提出证所税修正案，将废除台股 逾8,500点设算扣缴，且降低股市年交易逾10亿以上的大户的证所税税率。
* 国际汇市早盘日圆 持平在102附近。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2估在0.9200%-0.9400%。
本地时间10:10最新报价：
* 102/2殖利率跌1.28基点，报0.9282%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周四展望》公债价格上涨，因制造业和通胀数据疲弱
* 美国数据：4月工业生产下滑0.5%，产能利用率为77.8%
* 美国数据：4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月来最大降幅
* 美国数据：纽约联邦储备银行5月制造业指数为负1.43，预估为正4.00
* 东京汇市：美元因黯淡数据而下跌，兑日圆脱离四年半高位
* 美国股市：周三全线收涨，道指和标普500指数触及历史新高
* 美国数据：上周抵押贷款申请下滑，因利率上升压制再融资需求
* 美国数据：5月NAHB房屋市场指数为44，分析师预估为43 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。