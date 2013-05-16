世卫称首次出现病人传染给医务人员类SARS病毒病例

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月15日 - 世界卫生组织（WHO）称，沙特阿拉伯两名医务人员被病人传染类SARS病毒，这是医院内此类传播的首个证据。
“这是医务人员在接触病人后首次被诊断出感染（类SARS病毒），”世界卫生组织周三晚些时候称。
其中一名医务人员为45岁男性，5月2日出现病症，目前病情严重；另外一名43岁的女性5月8日患病，目前状况稳定。
法国也报告了一例疑似医院内传染的病例，但是法国的疑似病例出现在两名病人之间，他们曾有两天共用一间病房。
科学家正高度警惕类SARS病毒可能变异为可以轻易传染给多个受体的迹象，这种情况可能引发病毒广泛传播。
世界卫生组织周三称，尽管约旦也曾有过医务人员感染类SARS病毒的情况，沙特的病例是患病病人为传染源的首个明确证据。
“为疑似感染类SARS病毒的病人提供服务的医疗机构需要采取适当措施，降低病毒传染给其他病人和医务人员的风险，”世界卫生组织称。
世界卫生组织还建议医疗机构对近期从出现该病毒地区回来的人保持警觉。
世界卫生组织称，去年9月发现类SARS病毒以来，全球通报确诊病例40例，其中20人死亡。沙特病例最多，30人被感染，其中15人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。