世卫称首次出现病人传染给医务人员类SARS病毒病例

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月15日 - 世界卫生组织（WHO）称，沙特阿拉伯两名医务人员被病人传染类SARS病毒，这是医院内此类传播的首个证据。

“这是医务人员在接触病人后首次被诊断出感染（类SARS病毒），”世界卫生组织周三晚些时候称。

其中一名医务人员为45岁男性，5月2日出现病症，目前病情严重；另外一名43岁的女性5月8日患病，目前状况稳定。

法国也报告了一例疑似医院内传染的病例，但是法国的疑似病例出现在两名病人之间，他们曾有两天共用一间病房。

科学家正高度警惕类SARS病毒可能变异为可以轻易传染给多个受体的迹象，这种情况可能引发病毒广泛传播。

世界卫生组织周三称，尽管约旦也曾有过医务人员感染类SARS病毒的情况，沙特的病例是患病病人为传染源的首个明确证据。

“为疑似感染类SARS病毒的病人提供服务的医疗机构需要采取适当措施，降低病毒传染给其他病人和医务人员的风险，”世界卫生组织称。

世界卫生组织还建议医疗机构对近期从出现该病毒地区回来的人保持警觉。

世界卫生组织称，去年9月发现类SARS病毒以来，全球通报确诊病例40例，其中20人死亡。沙特病例最多，30人被感染，其中15人死亡。（完）