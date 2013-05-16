版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 17:13 BJT

表格：欧元区3月贸易顺差为229亿欧元，2月修正为顺差101亿欧元

路透布鲁塞尔5月16日 - 欧盟统计局周四公布：

* 欧元区3月贸易顺差为229亿欧元(上年同期为顺差69亿欧元)

* 欧元区2月贸易顺差修正为101亿欧元(前值为顺差104亿欧元)

* 欧元区3月未经调整出口较上年同期持平，进口较上年同期下降10%

* 欧元区3月经调整出口较上月增长2.8%，进口较上月下降1.0%

欧元区 2012年3月 2013年3月 变化(%) 12年2月 13年2月 变化(%) 12年1-3月 13年1-3月 变化(%)

出口 165.6 165.8 0% 150.2 148.6 -1% 454.9 460.8 1%

进口 158.7 142.9 -10% 149.0 r 138.5 r -7% 456.2 432.7 -5%

贸易收支 6.9 22.9 1.2 r 10.1 r -1.3 28.1

注：数据未经季节调整，r为修正值

浏览数据细节，请点选(here)

(编译 田建华; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐