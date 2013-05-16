表格：欧元区3月贸易顺差为229亿欧元，2月修正为顺差101亿欧元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔5月16日 - 欧盟统计局周四公布：
* 欧元区3月贸易顺差为229亿欧元(上年同期为顺差69亿欧元)
* 欧元区2月贸易顺差修正为101亿欧元(前值为顺差104亿欧元)
* 欧元区3月未经调整出口较上年同期持平，进口较上年同期下降10%
* 欧元区3月经调整出口较上月增长2.8%，进口较上月下降1.0%
欧元区 2012年3月 2013年3月 变化(%) 12年2月 13年2月 变化(%) 12年1-3月 13年1-3月 变化(%)
出口 165.6 165.8 0% 150.2 148.6 -1% 454.9 460.8 1%
进口 158.7 142.9 -10% 149.0 r 138.5 r -7% 456.2 432.7 -5%
贸易收支 6.9 22.9 1.2 r 10.1 r -1.3 28.1
注：数据未经季节调整，r为修正值
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(编译 田建华; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。