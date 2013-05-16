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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 17:21 BJT

表格：欧元区4月HICP终值较前月下滑0.1%，较上年同期升1.2%

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 4月 3月 2月 1月 12年4月 13年4月 13年4月

整体 1000.0 1.2p 1.7 1.8 2.0 2.6 2.2p -0.1p

扣除能源 890.4 1.4p 1.8 1.6 1.8 1.9 1.8p 0.0p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.1p 1.6 1.4 1.5 1.9 1.6p 0.0p

扣除烟草 975.8 1.1p 1.7 1.8 1.9 2.5 2.1p -0.1p (完) (编译 侯向明; 审校 张涛)
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