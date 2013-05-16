全球经济：若FED着手退出宽松措施，其它央行不会积极回应--FED普洛瑟

“如果美联储(从目前的宽松货币政策中)采取撤出策略，会构成国际影响，市场的价格将会做出回应，”普洛瑟在一次会议的问答环节表示。

“不过我认为全球其它国家央行不会对美联储的做法做出剧烈的回应...每个国家的央行都会评估各自的目标，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)