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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 16:44 BJT

全球经济：若FED着手退出宽松措施，其它央行不会积极回应--FED普洛瑟

路透米兰5月16日 - 美国费城联储总裁普洛瑟称周四周表示，如果美联储着手退出超宽松超货币策略，全球其他央行不会做出剧烈反应。

“如果美联储(从目前的宽松货币政策中)采取撤出策略，会构成国际影响，市场的价格将会做出回应，”普洛瑟在一次会议的问答环节表示。

“不过我认为全球其它国家央行不会对美联储的做法做出剧烈的回应...每个国家的央行都会评估各自的目标，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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