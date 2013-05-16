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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 11:08 BJT

表格：上周外资转为买超日本股票，日本投资者亦买超外国债券

路透东京5月16日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资上周转为买超日本股票。

在截至5月11日止的当周，外资买超8,788亿日圆日本股票，此前一周为卖超262万亿日圆。

日本投资者买超外国债券，上周共计买超1,864亿日圆，此前一周为买超3,012亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

5月5日-5月11日 +878.8 -413.5 +115.1

4月28日-5月4日 -26.2 +267.2r -123.8

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

5月5日-5月11日 +19.2 +186.4 +0.1

4月28日-5月4日 +28.0 +301.2r -60.4r

注:r为修正值.

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 艾茂林; 审校 白云)
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