表格：上周外资转为买超日本股票，日本投资者亦买超外国债券

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京5月16日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资上周转为买超日本股票。
在截至5月11日止的当周，外资买超8,788亿日圆日本股票，此前一周为卖超262万亿日圆。
日本投资者买超外国债券，上周共计买超1,864亿日圆，此前一周为买超3,012亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资（负值代表卖超）:
股市 债市 货币市场
5月5日-5月11日 +878.8 -413.5 +115.1
4月28日-5月4日 -26.2 +267.2r -123.8
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:
股市 债市 货币市场
5月5日-5月11日 +19.2 +186.4 +0.1
4月28日-5月4日 +28.0 +301.2r -60.4r
注:r为修正值.
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 艾茂林; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。