台湾债市：公债/公司债RP利率往区间低位靠拢，资金去化压力仍在

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月16日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周四于区间内渐往低位靠拢，因寿险资金去化压力仍在，而投信业者资金分配较为不均，证券与票券业者认为市场短率走低趋势不变，将部分承作利率较高的部位向下修正。
市场调度人士称，寿险公司此前的大额资金去化需求已消化得差不多，不过此前累积的闲置资金压力仍在，没有大幅变化，令区间高档成交渐少，一些小型证券商及票券商也尝试跟进大型业者的利率，令整体市场利率往低位指标靠近。
〞这就像用热刀切奶油，让利率逐渐融化(往低位下滑)。〞一证券商资金调度人士称。
另一票券商调度人士则指出，本波利率下滑应已暂时达到满足点，本周或将止稳于当前水准，主要是市场上已几乎都没有券，市场也传出库存券已被释出，即使寿险及投信事先框券也没办法供应新券。
寿险资金调度人士则指出，虽然部分寿险业钱多愿接受较低的附买回利率，但主要是因为银行端对大额定存收受态度并不积极，以银行一个月大额定存利率议价可达0.85%的情况，只要银行收受态度转趋积极，RP利率或可望回稳。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，大区间仍在0.66%-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿；但一周内的极短天期已可见成交在0.74-0.75%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.69%，小型票券商公债RP成交利率稍高。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。