台湾债市：公债/公司债RP利率往区间低位靠拢，资金去化压力仍在

路透台北5月16日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周四于区间内渐往低位靠拢，因寿险资金去化压力仍在，而投信业者资金分配较为不均，证券与票券业者认为市场短率走低趋势不变，将部分承作利率较高的部位向下修正。

市场调度人士称，寿险公司此前的大额资金去化需求已消化得差不多，不过此前累积的闲置资金压力仍在，没有大幅变化，令区间高档成交渐少，一些小型证券商及票券商也尝试跟进大型业者的利率，令整体市场利率往低位指标靠近。

〞这就像用热刀切奶油，让利率逐渐融化(往低位下滑)。〞一证券商资金调度人士称。

另一票券商调度人士则指出，本波利率下滑应已暂时达到满足点，本周或将止稳于当前水准，主要是市场上已几乎都没有券，市场也传出库存券已被释出，即使寿险及投信事先框券也没办法供应新券。

寿险资金调度人士则指出，虽然部分寿险业钱多愿接受较低的附买回利率，但主要是因为银行端对大额定存收受态度并不积极，以银行一个月大额定存利率议价可达0.85%的情况，只要银行收受态度转趋积极，RP利率或可望回稳。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，大区间仍在0.66%-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿；但一周内的极短天期已可见成交在0.74-0.75%。