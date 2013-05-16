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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 11:29 BJT

香港新股：中石化炼化工程招股价定为10.5港元，筹资139亿港元--IFR

路透香港5月16日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导称，中石化炼化工程 设定香港首次公开发售（IPO）招股价为每股10.5港元，为区间下限。

以此计算，中石化炼化工程是次IPO筹资139亿港元（约18亿美元），为接近六个月以来香港最大宗IPO。

中石化炼化工程此前将招股价区间收窄至每股10.5-11港元，原为9.8-13.1港元。

中石化炼化工程为中国石化集团旗下炼油、石油化工及新型煤化工的工程承包分支。（完）
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