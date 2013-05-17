主要国家经济指标预测--5月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月17日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 78.0 76.4 美国路透/密西根大学消费者现况指数 89.9 89.9 美国路透/密西根大学消费者预期指数 68.1 67.8 1400 美国领先指标 4月 +0.2% -0.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月10日当周 -- 131.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0200 新西兰净债务比例预估 下半年 28.4% -- 0200 预算收支(亿新西兰元) 赤字69 -- 0430 日本工业产出(较前月) 3月修正值 +0.9% -- 产能利用指数(较前月) 3月 -0.8% -- 0645 法国工业投资 第一季 -4% -- 0645 法国非农业就业数据 第一季 -0.1% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 顺差6.07 -- 意大利全球贸易收支(亿欧元) 顺差32.37 -- 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差229 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% -0.1% 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.4% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.1% +1.3% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期 +1.7% +1.8% ) 1230 美国实质所得(较前月) 4月 持平 +0.1% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 85.3 97.3 美国建筑许可年率(万户) 101.7 94.5 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 36.0 33.0 美国初请失业金人数四周均值(万人) 33.925 -- 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.9 300.0 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 负5.2 正2.4 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 +0.2% -- 2245 新西兰生产者投入物价 第一季 +0.8% -- 生产者产出物价 +0.8% -- 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +14.2% +2.8% (较上年同期) +2.4% -4.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍/侯向明; 审校 张明钧)