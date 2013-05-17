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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--5月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
               
 5月17日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值           前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                4月           持平          +0.2%
           加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                         +0.6%          +1.0%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                     +0.2%          +0.2%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                 +1.2%          +1.4%
 1230      加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                     3月          +0.4%           持平
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数            5月初值           78.0           76.4
           美国路透/密西根大学消费者现况指数                              89.9           89.9
           美国路透/密西根大学消费者预期指数                              68.1           67.8
 1400      美国领先指标                                     4月          +0.2%          -0.1%
 1430      美国ECRI一周领先指标                     5月10日当周             --          131.0
 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
 5月16日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段           现值         预估值
 0200      新西兰净债务比例预估                           下半年          28.4%             --
                                                                                 
 0200           预算收支(亿新西兰元)                                     赤字69             --
                                                                                 
 0430      日本工业产出(较前月)                        3月修正值          +0.9%             --
              产能利用指数(较前月)                           3月          -0.8%             --
 0645      法国工业投资                                   第一季            -4%             --
 0645      法国非农业就业数据                             第一季          -0.1%             --
 0800      意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      3月       顺差6.07             --
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                 顺差32.37             --
 0900      欧元区贸易收支(亿欧元)                            3月        顺差229             --
 0900      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)        4月终值          -0.1%          -0.1%
           欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                     +1.2%          +1.2%
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   4月          -0.4%          -0.2%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                            +1.1%          +1.3%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                            +0.1%          +0.2%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期                         +1.7%          +1.8%
           )                                                                     
 1230      美国实质所得(较前月)                              4月           持平          +0.1%
 1230      美国房屋开工年率(万户)                            4月           85.3           97.3
           美国建筑许可年率(万户)                                         101.7           94.5
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              5月11日当周           36.0           33.0
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                              33.925             --
           美国续请失业金人数(万人)                   5月4日当周          300.9          300.0
 1400      美国费城联邦储备银行制造业指数                    5月          负5.2          正2.4
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       4月          +0.2%             --
 2245      新西兰生产者投入物价                           第一季          +0.8%             --
                生产者产出物价                                            +0.8%             --
 2350      日本机械订单(较前月)                              3月         +14.2%          +2.8%
                     (较上年同期)                                         +2.4%          -4.1%
 
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 戴素萍/侯向明; 审校 张明钧)
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