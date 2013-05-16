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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 11:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元重回0.9890下方，对冲基金逢高卖出

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* 对冲基金继续逢高卖出澳元/美元

* 澳元/美元在亚洲极度清淡市况中再度回落至0.9890下方

* 传言在0.9850期权障碍前方有不错买兴，下方挂有停止单

* 卖家在0.9910-20区间聚集，0.9925上方有小规模停止单

(完)

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