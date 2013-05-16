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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 11:31 BJT

《汇市简讯》美元指数技术面：聚焦2012年高点

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* 近期大涨，一度逼近2012年7月所及高点84.1

* 抵达此处前出现获利了结，导致轻微拉回

* 未来几天有可能突破此处

* 从2005年高位拉出的长期趋势线水准85.8可能被很快测试

* 先等待收盘高于84.1再做多--期间可能会有盘整

* 技术图表(link.reuters.com/juj28t)(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
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