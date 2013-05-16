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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:16 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月16日

路透上海5月16日 - 本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国
外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动
性维稳资金面的决心。  
    
    业内人士认为，短期国内新增外汇占款恐仍居高难下，对央票发行的必要性和常规化提供支撑，未来公开
市场多种操作搭配进行的格局可期，以实现灵活调节资金面的目的。至于中国是否会跟随国外降息脚步，他们
则表示，国内通胀虽无近忧但远虑难消，且未来资本流动情况还有变数，预计短期内成行可能趋弱。
    
       以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -5,890
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/11-5/17     --      1,010      440        920       --       --          -350
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/4-5/10    1,100      760       100        920       --       --          +840
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/27-5/3      --       300        --        300       --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/20-4/26     900      620        --        280       --       --        +1,240
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/13-4/19     --       870        --      1,010       --       --          -140
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/8-4/12      150      440        --        760       --       --          -170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/30-4/7      --        50        --        300       --       --          -250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/23-3/29     --        50        --        620       --       --          -570
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/16-3/22     --       400        --        870       --       --          -470
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/9-3/15      --       --         --        440       --       --          -440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/2-3/8       --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/23-3/1      --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。
     5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。
     6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周
。(完)

 (整理 吴芳；审校 边竞)
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