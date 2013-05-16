《Wasik专栏》避免在股市走多时做出糟糕决策的四个方法

3.当前表现并不能预测未来回报

每当市场触及新高时，投资者常会犯下行为经济学家所谓的“后视偏差”(hindsight bias)错误。

我们很容易过份乐观地相信，当下的表现可能会一直延续。因此，资金往往在下跌前的高位进入市场。

焦头烂额的投资者容易步入歧途。看看本轮牛市中的两年--2010和2011年，正好是金融危机后股市迎来创纪录涨势的萌芽阶段，那时入场可谓是非常理想。

然而根据美国投资公司协会(ICI)的数据，那两年约有3,700亿美元流入债券共同基金，相比之下，股票基金则流出了近1,400亿美元。

当然，人们无法预测一轮涨势或跌势能够持续多久。因此最好是根据自己的目标，而不是市场的重大转变来进行决策。

4.我的股票会反弹

从情感上讲，人们最难做到的就是认亏走人。根据加州大学伯克利分校教授Terrance Odean的一份著名研究报告，不愿意卖掉亏损股票的情况很常见，为此付出的代价也很高昂。他发现，如果把亏损的股票抛掉，并守住那些盈利的股票，那么投资人本可以获得4.4%的额外回报。

通常我们买股票或基金都是凭着直觉上的判断，或者只是因为身边很多人也在买。如果大家都偏好某支股票，那它就是好东西，是这样吗？不是的--同样，这也并不是说未来这就是些好投资。

这就是为什么关注股票价格和走势如此重要的原因。要比较同类型股票的市盈率。看看它们是否高估了？目标企业及其同业的股价走向如何？

最重要的一点，是要克服“被控妄想(delusion of control)”，许多投资者在观察市场时都会犯下这种错误。你唯一能够控制的就是，投资的金额、频率以及保留的资金规模。“被控妄想”一词源自诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)，他同时也是畅销书《快思慢想》(Thinking Fast and Slow)的作者。(完) (编译 张明均/洪曦; 审校 许娜/隋芬)