中国债市动态：现券持稳交投清淡，资金略趋紧致买盘减弱

路透上海5月16日 - 中国银行间债市周四现券收益率持稳。央行公开市场净回笼和财税缴款等因素影响下，宽松的资金面开始略有趋紧，现券买盘较此前回落，成交较清淡，观望等待气氛浓厚。

市场人士并指出，最新数据显示，外汇占款高位增长的趋势短线预计会延续下去，资金面的紧张应该是时点性居多，投资者更多在等待政策面的进一步明朗，以期找到更多交易指引。

“前几天基金买的多一点，今天资金有点紧，借钱比较难借，所以买盘比较少。”北京一大型商业银行交易员称。

另外央行最新数据显示4月新增外汇占款近3,000亿元人民币，上海一商业银行交易员指出，资金紧张应该是暂时的，从基本面和资金面等来看，目前大环境相对有利于现券，但收益率经过大幅下行后，市场暂时更倾向观望等候。

中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。

公开市场方面，中国央行本周净回笼350亿元，今日进行了400亿元28天期正回购和发行170亿元三个月央票，其中央票收益率持平在2.9089%。