中国债市动态：现券持稳交投清淡，资金略趋紧致买盘减弱

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月16日 - 中国银行间债市周四现券收益率持稳。央行公开市场净回笼和财税缴款等因素影响下，宽松的资金面开始略有趋紧，现券买盘较此前回落，成交较清淡，观望等待气氛浓厚。
市场人士并指出，最新数据显示，外汇占款高位增长的趋势短线预计会延续下去，资金面的紧张应该是时点性居多，投资者更多在等待政策面的进一步明朗，以期找到更多交易指引。
“前几天基金买的多一点，今天资金有点紧，借钱比较难借，所以买盘比较少。”北京一大型商业银行交易员称。
另外央行最新数据显示4月新增外汇占款近3,000亿元人民币，上海一商业银行交易员指出，资金紧张应该是暂时的，从基本面和资金面等来看，目前大环境相对有利于现券，但收益率经过大幅下行后，市场暂时更倾向观望等候。
中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。
公开市场方面，中国央行本周净回笼350亿元，今日进行了400亿元28天期正回购和发行170亿元三个月央票，其中央票收益率持平在2.9089%。
二级市场上，剩余期限约6.7年的固息国债130003券最新双边报价收益率 在3.3300%/3.3150%，和上日尾盘的3.3290%/3.3200%接近。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。