版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 11:50 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆技术面：回调风险正在加大

0249GMT

* 132日圆是长期费波纳奇阻力位，此为2008-12年跌势的50%回档位

* 此关键水准释出初步卖出信号，回调正在展开

* 所有重要时段上的乖离率的移动平均值(MACD)均向多头释出警示信号

* 上行趋势未变，因此做空应谨慎

* 多头可以考虑削减敞口，之后再买回

* 图表(link.reuters.com/nuj28t)

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐