《全球市场》亚股受日本GDP数据激励，但日经指数因动能停滞转跌

欧元兑美元 报1.2873美元，周三下跌逾0.4%，最低曾至1.2843美元。欧元兑日圆 报131.46日圆，脱离本周稍早所及的三年高位132.78日圆。

“欧元区经济已经连续六个季度萎缩，未来数月复苏的可能性有限，”法国农业信贷银行驻香港全球外汇主管Mitul Kotecha表示。

“今天将公布的4月消费者物价指数(CPI)数据只会强化迫使欧洲央行推出更多宽松政策的压力，使欧元进一步承压。欧元/美元的近期支撑位料在1.2772左右。”

金价继上日下跌2%之后，今天仍走势困顿。现货金 报每盎司大约1,395美元，之前曾短暂触及1,387美元附近的一个月新低。

布兰特原油 几无变动，报每桶103.60美元，守住周三录得的1.0%涨幅。(完)