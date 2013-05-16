《全球市场》亚股受日本GDP数据激励，但日经指数因动能停滞转跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧元兑美元 报1.2873美元，周三下跌逾0.4%，最低曾至1.2843美元。欧元兑日圆 报131.46日圆，脱离本周稍早所及的三年高位132.78日圆。
“欧元区经济已经连续六个季度萎缩，未来数月复苏的可能性有限，”法国农业信贷银行驻香港全球外汇主管Mitul Kotecha表示。
“今天将公布的4月消费者物价指数(CPI)数据只会强化迫使欧洲央行推出更多宽松政策的压力，使欧元进一步承压。欧元/美元的近期支撑位料在1.2772左右。”
金价继上日下跌2%之后，今天仍走势困顿。现货金 报每盎司大约1,395美元，之前曾短暂触及1,387美元附近的一个月新低。
布兰特原油 几无变动，报每桶103.60美元，守住周三录得的1.0%涨幅。(完)
(编译 张若琪/张明钧/许娜/李春喜; 审校 白云/王冠中/石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。