重发-《市场聚焦》全球债市收益率上行事同理不同，资本择木而息

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作者 钟华

路透北京5月17日 - 尽管全球经济整体仍显低迷，但一些经济体关键期限债券收益率与美国一样近来均显上涨态势。这一相同的债市收益率上涨，却初步暗示出全球不同经济体之间进一步分化的经济增长前景。

反思包括欧元区在内经济体纷纷降息，短期并没有推动以国债收益率为代表的融资成本下移来扶助经济，反而出现资本外逃，可以为中国等政策决策者提供可供参考的视角。

就欧元区而言，欧洲央行5月2日调降主要融资利率25个基点(bp)至0.50%水平。与此同时，曾陷债务危机的西班牙、葡萄牙等债市收益率不跌反涨，甚至是欧元区基准收益率 也上涨17个bp至1.33%，期间还曾高见1.385%。

尽管欧洲央行降息后的欧元区债市收益率上涨固然有新债供给等因素推动，但背后更深的原因是欧元区经济前景黯淡，而美国经济复苏态势愈发明朗，推动资本弃“暗"投"明"。

在外汇市场可以看到资金流出欧洲，转战美国的痕迹。本月以来，美元指数 拉升2.7%，涨至83.9附近，同期欧元/美元跌幅达2.3%。同期欧洲隔夜libor 持稳，美国隔夜libor 下降,则是更有力的证据。

这在一定程度上表明，欧洲央行本次降息举措短期并未推动欧元区融资成本下移，为扶住经济从衰退泥潭走出来提供支撑，反而为资本流出本地区提供理由。尽管德国3月工业生产较前月意外上升1.2%，但欧洲央行上周四公布的调查(SPF)估计，今年欧元区经济萎缩0.4%。

* 图表：欧洲央行5月初降息后美国隔夜Libor利率续降r.reuters.com/gur28t

* 图表：澳洲5月初降息后澳元贬值和国债收益率上涨r.reuters.com/hur28t

同样的故事在近来澳大利亚等其他降息国家也有所显现。譬如，澳大利亚为了应对经济下降5月7日宣布降息，同期澳元兑美元 从1.019附近降至0.98附近，五年期国债收益率则上涨11个bp左右至目前的3.189%。

巴西则为我们提供了一个加息后市场表现的案例。为应对日益严重的通胀形势，巴西央行今年4月17日宣布将指标利率由纪录低点7.25%上调至7.50%。尽管如此，巴西雷亚尔兑美元 迄今仍下跌约1%。

近来降息和非降息国家的货币与市场不同表现，源于不同的经济和金融运行逻辑，或为疲弱恢复中的中国政策当局提供较为有用的参考案例和评估基础。那些鼓吹中国一边要迅速推进利率市场化，一边要降息来刺激经济的论调，有必要根据事实重新梳理一番。

当然，中国疲弱但相对稳定的经济，以及与欧美市场利率较高的利差水平，使得中国对国际资本仍有吸引力，今年前四个月的资本流入带来的金融机构外汇占款新增量高达1.5万亿元人民币，大量资本流入也成为当局者的一个困扰。

但正是大量的资本流入为中国经济弱复苏提供了一定支撑基础。中国当前经济的恢复较为疲弱，且面临经济结构失衡，以及较为严重的产能过剩去杠杆化压力，使得需求不足。回顾中国央行去年6月开始降息，当时资本事实在流出，弱化了降息对经济的支撑，反而随后的全球主要经济体竞相采取量化宽松政策，使得国际资本重返中国，一定程度上与中国经济开始恢复同步。

我们再进一步考察美国。本次美国资金价格走低，美元指数快速走升，然而被喻为恐慌指数的芝加哥期权交易所VIX指数 反而稳中趋降，这或许暗示全球投资人当前不是为临时避险，而进行更为长期的资产投资布局,以在更有经济复苏希望的美国市场获得更好回报.

全球大量资本流入美国之时，并没有推动同期的美国债市收益率同步下行，反而出现节节攀升，亦为追逐此前已经大幅下的商品市场，继续选择更具盈利弹性的股市，推动美国道琼斯工业指数 和标普500 双双屡创新高。

当然，美国最新制造业等数据显示短期经济复苏存在阻滞，但美国10年期和30年期国债收益率都重返上涨通道，收益率斜率也在上行，暗示投资者对美国经济的未来复苏仍偏积极。

不仅如此，尽管美国4月消费者价格指数(CPI)按月跌0.4%，但核心通胀仍上涨0.1%，这表明美国短期通胀无虑，然而美国消费扩张，楼市持续好转，以及各个期限Tips收益率都呈现出上涨趋势，展现出美国长期存在通胀压力的可能。

这也使得美联储（FED)三位地区联储官员呼吁央行停止购买抵押贷款支持债券(MBS)。其中，旧金山联储银行总裁威廉姆斯表示，自美联储开始第三套量化宽松政策以来就业市场已明显改善，且有迹象显示将继续成长，美联储可以早至今夏就缩减购买资产进度，在年底前结束购债。

如果美国这个全球最大经济体在其他国家都处在衰退或艰难复苏的情景下提前施行量化宽松退出政策，这可能还会引起更多国际资本流出羸弱的经济体，从而给他们的发展带来更大的风险。