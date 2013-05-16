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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 12:44 BJT

日本经济：3月工业生产修正为增长0.9%，暗示温和复苏前景

路透东京5月16日 - 周四数据显示，日本3月工业生产修正为增长0.9%，表明伴随出口需求回暖，工厂生产活动迎来温和复苏。

3月工业生产初值为增长0.2%；2月时成长0.6%。

3月产能利用率较前月下滑0.8%至85.9。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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