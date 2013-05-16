美国称中国本周火箭发射旨在测试卫星拦截器

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月15日 - 一名美国国防官员周三对路透表示，美国政府认为中国本周发射高空探空火箭其实是首次测试新的拦截器，拦截器可用来毁掉轨道内的卫星。

五角大楼周三称，中国周一发射一枚火箭进入太空，但未将任何物体送入轨道。该火箭在印度洋上空重新进入地球大气层。

“在火箭飞行过程中,我们追踪了数个物体，但未发现任何物体进入轨道，没有任何与此次发射相关的物体留在太空中。”五角大楼发言人马托什（Monica Matoush）说。

中国称，高空探空火箭从西昌卫星发射中心升空，携带多种科学探测有效载荷，对电离层、近地空间的高能粒子和磁场强度与结构进行了原位探测。。

但一名美国国防官员称，美国情报显示，这种火箭未来可用于携载反卫星载荷，按类似轨道飞行。美国官员和五角大楼都没有具体谈到中国火箭携带了什么进入太空。

前述要求匿名的美国官员称：“这是陆基导弹，我们认为他们是在首次测试针对轨道内卫星的拦截器。”。

美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）拒绝就中国此次火箭发射置评，但称中国在太空领域明显采取更激进的姿态。（完）