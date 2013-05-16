中国货币市场：回购利率多大涨，公开市场等“抽水”后部分机构顺势推高价格

路透北京5月16日 - 中国银行间市场周四回购加权利率 多大涨。市场人士表示，单月财税缴款后，公开市场操作继续回笼资金，主力资金融出机构资金拆出量缩减，致当前市场流动性供不应求，略有显紧；但部分机构顺势做高价格的迹象也比较明显，当前实际资金面情况或尚可。

“资金面其实还行，假如说之前算中性，今天算中性偏紧，财税啊、公开市场都有在收紧，这种情况下趁火打劫的人会多，”北京一国有银行交易员称，“主要融出资金机构会减量，利率上不少。虽然现在很多人还在找钱，但大家不恐慌，心里有底，压着出长钱的（机构）出不了，下午也会出啦！”

资金面由前期的“偏松”，变为了当前的“中性”，北京另一国有银行交易员称。

上海一大型银行交易员也表示，在财税缴款与公开市场双双“抽水”的情况下，虽然实际市场资金面尚可，但主要融出机构顺势“做高价格也正常”。

上述第一位国有银行交易员并预计，下周中后期或明显的2012年企业所得税缴款的冲击“才是真正的考验”，定会冲击当期流动性。这种情况下，央行的态度至关重要，本周逆回购操作需求申报重启或是偏积极信号。

业内人士向路透表示，昨天(15日)是单月增值税、消费税、营业税等税种的缴纳截至日。去年同期，上述三税种上缴近4,000亿元人民币。根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。

中国人民银行今日进行400亿元28天期正回购操作。同时，继续发行三个月期央票，发行规模170亿元。利率均持平。据此计算，央行本周将净回笼350亿元人民币。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 2.7194 2.2553 +46.41

七天 3.2011 2.7774 +42.37

14天 3.1988 2.8821 +31.67

上交所债券回购

其中:一天 7.0100 2.3200 +469.00

七天 3.1600 2.7000 +46.00

14天 3.1500 2.9050 +24.50 回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.2600 +49.00

七天 3.1900 2.7760 +41.40

14天 3.1700 2.8960 +27.40 shibor

其中:隔夜 2.7020 2.2445 +45.75

七天 3.1920 2.7670 +42.50