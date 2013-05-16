中国企业：绿诺CEO及董事长与美国SEC达成民事诉讼和解

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿5月16日 - 美国证券交易委员会(SEC)指控中国绿诺 首席执行官(CEO)邹德军、与他担任公司董事长的妻子邱建萍，涉嫌造假浮报公司营收，并挪用资金作为个人支出，SEC表示，邹德军夫妇周三已同意对民事诉讼达成和解。
SEC针对在美上市的中国企业讯息揭露及会计违规操作进行整顿，绿诺便是最新一次行动。
绿诺的业务是为中国钢铁产业提供多种服务，也是许多“反向并购”的中国概念股之一，SEC已对这些公司进行严密检视。利用反向并购，企业能够与美国一家空壳公司合并，而达到借壳上市。
SEC表示，邹德军夫妇同意分别支付15万美元及10万美元，但并未承认或否认指控。邹德军夫妇10年内禁止担任上市公司主管或董事。
和解协议内容仍必须获得联邦法院批准。
邹德军夫妇及绿诺并未回覆询问电话。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。