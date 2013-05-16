中国企业：绿诺CEO及董事长与美国SEC达成民事诉讼和解

路透华盛顿5月16日 - 美国证券交易委员会(SEC)指控中国绿诺 首席执行官(CEO)邹德军、与他担任公司董事长的妻子邱建萍，涉嫌造假浮报公司营收，并挪用资金作为个人支出，SEC表示，邹德军夫妇周三已同意对民事诉讼达成和解。

SEC针对在美上市的中国企业讯息揭露及会计违规操作进行整顿，绿诺便是最新一次行动。

绿诺的业务是为中国钢铁产业提供多种服务，也是许多“反向并购”的中国概念股之一，SEC已对这些公司进行严密检视。利用反向并购，企业能够与美国一家空壳公司合并，而达到借壳上市。

SEC表示，邹德军夫妇同意分别支付15万美元及10万美元，但并未承认或否认指控。邹德军夫妇10年内禁止担任上市公司主管或董事。

和解协议内容仍必须获得联邦法院批准。