《国际主要央行公开市场操作一览》--5月16日

路透上海5月16日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/15 买入公债 9.16 08/15/2023 - 02/15/2031

5/14 买入公债 33.06 05/15/2020 - 02/15/2023

5/10 买入公债 14.45 02/15/2036 - 02/15/2043

5/9 买入通膨保值债券 13.69 07/15/2017 - 02/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年5月13日-2013年6月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约270亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应缩减购债计划，以降低继续扩大资产负债表的风险，并指出美联储上次会议声明明确说明，其可能改变购债速度。

--美联储主席贝南克表示，影子银行体系继续给金融稳定构成威胁，银行融资市场可能仍然无法应对大量违约的出现。贝南克阐释了美联储在监督银行体系稳定中的角色。他并表示，美联储密切关注着资产市场，以寻找过度冒险的迹象。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/14 七天期反向交易 1,038.44 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -2,010.00 0.05%

《本周主要新闻》

--欧洲央行官员维斯科称如果经济需要进一步帮助，欧洲央行可能把存款利率降至负值。维斯科称个人认为下调存款利率会是有效的。维斯科称存款利率降至负值可能带来意想不到的后果，但央行知道如何应对。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 66,570

上周三 63,210

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当期变化 +3,360

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周三提出将向东京货币市场大规模挹注资金，以试图缓和公债收益率(殖利率) 的蹿升之势。日本央行提出将在周五通过市场操作注入2.8万亿(兆)日圆(270亿美元)的资金，规模将是单日通常供应量的三倍多。

--日本央行总裁黑田东彦表示：疲弱日圆某种程度可将物价推高，因进口物价升高；并非试图达成因进口物价造成的暂时性物价上涨；试图要在良性经济循环下达成通胀；产出缺口缩窄和通胀预期上升将对达成通胀做出贡献；不对汇率水准及走向置评。

**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行675.3亿台币存单，若相较存单到期金额641.15亿，存单发行余额增加34.15亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行681亿台币存单，若相较存单到期金额630亿，存单发行余额增加51亿。