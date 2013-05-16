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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 13:11 BJT

全球贵金属：金条升水在亚洲市场触及纪录水准，受供应吃紧影响

路透新加坡5月16日 - 交易商周四表示，金条升水周四再香港和新加坡升至纪录高点，4月以来黄金大跌引发另一轮买盘。

东京金条升水跳升至2011年3月以来高点，当时日本遭强震和海啸侵袭，造成物流中断，难以取得亚洲其他地区的新供应。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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