国际油市：数据利空打击布兰特原油跌向103美元，美国原油库存下滑提供支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0414GMT，布兰特原油 下跌0.44美元，报每桶103.24美元。上日上涨1.08美元，创5月6日以来以美元计单日最大涨幅。美国原油 跌0.36美元至每桶93.94美元，周三则收高0.09美元。
“经济面不支持这种水准的油价，因此油价有什么理由在那些水准？”悉尼商品研究公司BarrattBulletin执行长Jonathan Barratt称。“昨天我们看到的油价涨势是因为美国原油库存意外下降。让部分市场人士毫无准备。”
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，5月10日止当周美国原油库存减少62.4万桶。路透调查的分析师原先预估上周库存将增加30万桶。
不过投资者并未将库存减少视为趋势转变的指标，因为汽油和馏分油库存增幅远高于预期。
联合国国际原子能总署(IAEA)周三未能说服伊朗，准许其恢复对该国疑似原子弹研究的调查，这重燃了石油供应可能受阻的疑虑，但给油价带来支撑。
据路透技术分析师王涛，布兰特原油的阻力在103.77美元，而下档料折回至102.50美元；美国原油目前的反弹则料在94.65美元的阻力位附近结束。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。