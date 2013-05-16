国际油市：数据利空打击布兰特原油跌向103美元，美国原油库存下滑提供支撑

0414GMT，布兰特原油 下跌0.44美元，报每桶103.24美元。上日上涨1.08美元，创5月6日以来以美元计单日最大涨幅。美国原油 跌0.36美元至每桶93.94美元，周三则收高0.09美元。

“经济面不支持这种水准的油价，因此油价有什么理由在那些水准？”悉尼商品研究公司BarrattBulletin执行长Jonathan Barratt称。“昨天我们看到的油价涨势是因为美国原油库存意外下降。让部分市场人士毫无准备。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，5月10日止当周美国原油库存减少62.4万桶。路透调查的分析师原先预估上周库存将增加30万桶。

不过投资者并未将库存减少视为趋势转变的指标，因为汽油和馏分油库存增幅远高于预期。

联合国国际原子能总署(IAEA)周三未能说服伊朗，准许其恢复对该国疑似原子弹研究的调查，这重燃了石油供应可能受阻的疑虑，但给油价带来支撑。

据路透技术分析师王涛，布兰特原油的阻力在103.77美元，而下档料折回至102.50美元；美国原油目前的反弹则料在94.65美元的阻力位附近结束。(完)

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