《贵金属焦点》全球第一季黄金需求降至三年低点，受投资下滑影响

珠宝买气最为强劲，需求增长12%至551吨。中国引领涨势，需求较上年同期增长19%至创纪录的185吨，印度需求则增加15%至159.5吨。

“数据显示，尽管中国出现降温的情况，但这仍是非常强劲的一季，而第二季到目前为止的情况显示，由于价格下滑，4月(需求)仍旧非常强劲，”Grubb称。

根据精炼商和交易商，金币、金条和珠宝的需求在上月升至前所未见的水准，因投资消退将现货金价格 推至两年多低点。

“我们仍维持对中国和印度今年(实体黄金需求)的预估，印度需求在865-965吨，中国需求在780-880吨，”Grubb称。

美国黄金珠宝首饰的买气为2005年来首次升高，增长6%至18.8吨。欧洲珠宝需求则持续下滑，第一季再降10%至5.6吨。

世界黄金协会称，各国央行对黄金的需求小幅下滑5%至109吨，为近两年最低，但仍为连续第九季净买入黄金。

在供应面，世界黄金协会指出，第一季金矿供应增加4%至685吨，回收金则减少4%至366.6吨。

黄金需求(吨)

2012年 2013年 变动 变动

第一季 第一季 (吨) (%)

珠宝首饰 490.8 551.0 60.2 12

科技 105.8 102.0 -3.8 -4

投资 395.8 200.8 -195 -49

央行 115.2 109.2 -6 -5

整体 1,107.5 963.0 114.5 -13