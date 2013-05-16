《贵金属焦点》全球第一季黄金需求降至三年低点，受投资下滑影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
珠宝买气最为强劲，需求增长12%至551吨。中国引领涨势，需求较上年同期增长19%至创纪录的185吨，印度需求则增加15%至159.5吨。
“数据显示，尽管中国出现降温的情况，但这仍是非常强劲的一季，而第二季到目前为止的情况显示，由于价格下滑，4月(需求)仍旧非常强劲，”Grubb称。
根据精炼商和交易商，金币、金条和珠宝的需求在上月升至前所未见的水准，因投资消退将现货金价格 推至两年多低点。
“我们仍维持对中国和印度今年(实体黄金需求)的预估，印度需求在865-965吨，中国需求在780-880吨，”Grubb称。
美国黄金珠宝首饰的买气为2005年来首次升高，增长6%至18.8吨。欧洲珠宝需求则持续下滑，第一季再降10%至5.6吨。
世界黄金协会称，各国央行对黄金的需求小幅下滑5%至109吨，为近两年最低，但仍为连续第九季净买入黄金。
在供应面，世界黄金协会指出，第一季金矿供应增加4%至685吨，回收金则减少4%至366.6吨。
黄金需求(吨)
2012年 2013年 变动 变动
第一季 第一季 (吨) (%)
珠宝首饰 490.8 551.0 60.2 12
科技 105.8 102.0 -3.8 -4
投资 395.8 200.8 -195 -49
央行 115.2 109.2 -6 -5
整体 1,107.5 963.0 114.5 -13
来源：世界黄金协会2013年第一季需求趋势报告。(完) (译文审校 隋芬/王洋/石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。