澳新汇市：新西兰元脱离两个月低点，澳元受疲弱商品价格拖累

“市场是在预算公布前就作出那样的反应...市场预期预算令人满意，结果也确实不错，”Westpac策略师Imre Speizer表示。

新西兰元/美元最新报0.8252，立即的阻力料在0.8287的200日移动均线切入位。支撑位在周三所及两个月低点0.8175美元。

新西兰财政部将2014/15年度预算盈余预估略微上调至7,500万新西兰元(6,200万美元)，去年12月的预估为6,600万新西兰元。财政部还对截至3月的年度经济成长率预估上调至2.5%，12月时预估为成长2.3%，但截至2014年3月的年度成长率预估则从2.9%减缓至2.4%。

澳元兑美元 在0.9900处的近11个月低点徘徊，周三曾低见0.9852。本月迄今澳元/美元已重挫5%。

澳元兑一篮子货币 跌至75.7的10月以来低点，进一步脱离4月所及的80上方28年高点。

“现在没人青睐澳元，但给它一点时间吧，”瑞银策略师Matthew Johnson预期在0.9850美元有买盘浮现。

他并预计澳元仍稳居2011年底以来的区间0.96-1.08美元间。

短线支撑料在隔夜低点，然后是0.9820；阻力料在0.9940。技术图表显示，近期大幅跌势似乎过度。(完)

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