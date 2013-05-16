澳新汇市：新西兰元脱离两个月低点，澳元受疲弱商品价格拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“市场是在预算公布前就作出那样的反应...市场预期预算令人满意，结果也确实不错，”Westpac策略师Imre Speizer表示。
新西兰元/美元最新报0.8252，立即的阻力料在0.8287的200日移动均线切入位。支撑位在周三所及两个月低点0.8175美元。
新西兰财政部将2014/15年度预算盈余预估略微上调至7,500万新西兰元(6,200万美元)，去年12月的预估为6,600万新西兰元。财政部还对截至3月的年度经济成长率预估上调至2.5%，12月时预估为成长2.3%，但截至2014年3月的年度成长率预估则从2.9%减缓至2.4%。
澳元兑美元 在0.9900处的近11个月低点徘徊，周三曾低见0.9852。本月迄今澳元/美元已重挫5%。
澳元兑一篮子货币 跌至75.7的10月以来低点，进一步脱离4月所及的80上方28年高点。
“现在没人青睐澳元，但给它一点时间吧，”瑞银策略师Matthew Johnson预期在0.9850美元有买盘浮现。
他并预计澳元仍稳居2011年底以来的区间0.96-1.08美元间。
短线支撑料在隔夜低点，然后是0.9820；阻力料在0.9940。技术图表显示，近期大幅跌势似乎过度。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。