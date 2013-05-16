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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 13:54 BJT

台湾股市：收高71.46点，创21个月最高收位

路透台北5月16日 - 台湾股市周四上涨0.86%，至2011年8月3日以来最高收位，此前执政党立委提出证所税修正案，以期提振股市交易。

加权股价指数 收高71.46点，报8,390.05点，开盘时上涨0.53%。

金融保险类指数 跳涨1.8%，电子类指数 升0.6%。

初步数据显示，大盘成交值 为1,214.91亿台币，上交易日为909.99亿。(完)
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