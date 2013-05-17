《Campbell专栏》交易员是如何操纵石油估价的？

举例来说，交易商报价买入的一批航空燃料船货交货地点在某个限制油轮吃水深度的港口。像这种交付的价格应该会高于整体市场水准，因为满足订单有难度。但要高出多少？如果这是唯一公开买价呢？那“整体市场”价格又该在哪里？

或许，另一家交易商以一个特别诱人的价格求售一批船货。为什么比昨天便宜这么多？也许原来是承运这批船货的油轮是比较旧的船，不符合多数买家的要求。

更单纯的情况是，一家拥有丰富市场情报的大型企业，很可能就非常清楚潜在卖家的可售船货在哪里。因此，在交易清淡的日子里，一个精明的交易员有可能会对一些没有成交希望的船货积极出价，但这些船货最后会成为决定每日估价的影响因素。

为了看穿这些手法，通常会鼓励油价记者在不同公司尽量发展更多石油交易员消息来源，以便更好地掌握每天市场情况。但市场资讯管道的不均衡问题，使得媒体往往也是最后知悉市场变化的一环。

普氏(Platts)是唯一一家直接被卷入欧洲本周调查行动的价格报告机构。普氏表示，它目前的价格计算方法从2002年开始在欧洲使用，目的是透过让估价更有规则根据，减少对记者判断的依赖，藉以排除交易员不当行为的影响。

经验丰富的油价记者通常可以看出刻意搞鬼的痕迹，但价格报告机构经常面临留不住人才的问题，因素包括薪资、工作环境及跳槽机会等等。油价记者改行当石油经纪商或交易员的例子并不罕见。但石油经纪商及交易员变成记者的情况几乎没有。

因此，普氏和Argus都会特别声明，凡是使用他们提供的估价执行业务，必须自担风险，而且他们也不保证这些价格的正确性。

我目前服务的汤森路透公司，是普氏和Argus在能源市场提供资讯及新闻的竞争对手，汤森路透的作法也很类似。我们所提供的市场价格及讯息仅供参考之用。

但这套系统有两个核心前提。一个是假设各家公司对待媒体都是诚实相告，另一个假设则是，一个竞争性的市场会使任何一方都难以长久地影响市场向同一个方向大幅波动。但就像Libor丑闻所呈现出来的，这种假设的基础很薄弱。