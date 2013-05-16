版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本乐观气氛支撑日圆

0549GMT

* 澳元/美元下跌0.35%，欧元/美元下跌0.11%，欧元/日圆和美元/日圆持平

* 亚洲股市表现好坏不一，日本日经指数下跌0.95%，尽管日本第一季国内生产总值(GDP)表现强劲

* 澳元/美元卖单在接近0.9900处，买单挂在0.9850期权障碍前，停止单在其下方

* 美元/日圆在102.00下方有买单，日本财务省数据显示日本投资人进一步买超外国债券

* 即将公布的数据包括挪威GDP、欧元区贸易和通胀数据、美国消费者物价指数(CPI)和初请失业金人数、以及费城联邦储备银行制造业指数。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐