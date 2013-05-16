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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走低，欧洲盘初0.9850下方的停止单被触发

0604GMT

* 澳元在欧洲盘初遇到卖压

* 0.9850下方的停止单现已触发，现报0.9837/38，低点是0.9832

* 如果向下突破，可能测试0.9820至0.9800之间的出口商买单

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