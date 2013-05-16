瑞士经济：央行理事称瑞郎被高估，兑欧元上限仍有必要

路透苏黎士5月16日 - L'Hebdo周刊周四援引瑞士央行理事祖布鲁克的报导称，瑞士央行仍认为瑞郎高估，且必要时将持续守住瑞郎兑欧元1.20的上限承诺。

“只要有必要贯彻我们的职责，即维持物价稳定，同时考虑到经济发展，那么该上限将仍然有效，”祖布鲁克对L'Hebdo周刊表示。

在被问及瑞士央行是否可能考虑把上限降低至1.15，因其合理价位已从2011年的约1.30，变成了1.25，祖布鲁克称，“我们仍认为当前汇价高估。”

瑞士央行在2011年9月定出该上限承诺，以抑制通缩及经济衰退。