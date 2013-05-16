瑞士经济：央行理事称瑞郎被高估，兑欧元上限仍有必要

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透苏黎士5月16日 - L'Hebdo周刊周四援引瑞士央行理事祖布鲁克的报导称，瑞士央行仍认为瑞郎高估，且必要时将持续守住瑞郎兑欧元1.20的上限承诺。
“只要有必要贯彻我们的职责，即维持物价稳定，同时考虑到经济发展，那么该上限将仍然有效，”祖布鲁克对L'Hebdo周刊表示。
在被问及瑞士央行是否可能考虑把上限降低至1.15，因其合理价位已从2011年的约1.30，变成了1.25，祖布鲁克称，“我们仍认为当前汇价高估。”
瑞士央行在2011年9月定出该上限承诺，以抑制通缩及经济衰退。
周三瑞郎兑欧元跌至四个月低位，瑞士近来通胀温和且避险资金退潮令瑞郎受挫。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。