重发-表格：外资及陆资在台股买超81.6亿台币，连16日买超共1,143亿

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(重发以补上第二段误删掉的文字)
路透台北5月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股买超81.6亿台币，连续16个交易日买超累计1,142.66亿，上交易日买超50.32亿台币。
三大法人今日合计买超106.42亿台币，上交易日修正后为买超48.01亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/16 +81.60 +26.55 -1.74 +106.42
5/15 +50.32 +5.51 -7.83r +48.01r
5/14 +74.18 -5.05 -14.03r +55.10r
5/13 +34.18 -6.79 -7.15r +20.24r
5/10 +59.13r -0.21 -8.52r +50.40r
5/9 +79.30r -0.39 -8.97r +69.94r
5/8 +158.00r +3.08r -9.30r +151.78r
5/7 +75.95 -11.26 -13.20r +51.48r
5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r
5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r
5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r
本月累计 +772.23 +27.99 -92.15 +708.07
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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