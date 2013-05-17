《台湾金融市场一周展望》台股落后补涨尚有主升段行情，惟8,500点料有阻碍

* 落后补涨，台股主升段行情仍可期待

* 证所税修正案未过前，8,500点仍是起征点

* 汇市观察NDF市场溢价幅度，区间看29.8-30

* 五年期公债震荡料稍大，收益率区间在0.9%-0.96%

记者 高洁如

路透台北5月17日 - 千呼万唤始出来的“宽松版”证所税修正案，本周一举拉抬台湾股市放量创下21个月的高位。尽管台币汇价在强势美元压力之下显出疲态，但外资未有卖股汇出迹象。落后补涨、急起直追的台股，预料仍会是下周台湾金融市场最吸晴的市场。

〞量先价行，冷灶生火，台股还有主升段要走。〞永丰金证券副总经理柯孟聪表示。

他进一步指出，线型上台股月K线已连七红、周K线也连四红，日K线以陡角45度前进，台股目前仍处在主升段的强势赶顶，不致出现V型反转。而若指数回档搭配量缩，也将有所支撑，只要不出现变盘迹象--例如跌破10日均线、巨量长黑等讯号，台股都还是有高点可期。

只不过，周一立法院虽然已排定将审查国民党版的证券交易所得税修正案，但是目前的证所税版本仍未更改，目前证券商在台股指数8,500点以上的电脑设定里，只要卖出，交易价金里除千分之三的证交税以外，仍加征千分之0.2的证所税率，预料仍将对盘势造成近关情却的不利效果。

元富投顾总经理刘坤锡就说，下周立法院的证所税修正案进度，将会是台股近期观察的重点，该案若能回溯自今年1月起实施，将可有效降低市场的不确定心理，待立法院三读通过确定后，预料更将有激励效果。

但因此案目前尚未三读通过，估计下周台股加权指数 将在8,300-8,500点区间先做盘整。

此外，下周台湾将陆续公布外销订单、工业生产和经济成长率等重要数据，国际景气首季比预期疲软之下，预料数据将显现实体经济仍然表现疲弱。

凯基投顾总经理朱晏民则认为，亚洲多国股市攀向二年前高点之际，台股落后补涨，这部分原因不无证所税的实施导致。目前实体经济走弱已成事实，预料负面的数据不致拖累台股走势。

下周一立法院财政委员会已排定，将细部审查国民党立法委员孙大千提案的证券交易所得税修正案。尽管立法委员民进党许添财表示，将提案暂停证所税实施，但立法院中国民党立法委员仍占多数，预料此案在周一即讨论通过，随后即送交院会排定三读的机会颇高。

**汇价走疲但外资仍留多单仓位**

尽管本周台币汇价猪羊变色，由上周五收盘的29.5急贬至近30的关卡，但截至目前为止，外资尚未出现落跑台股、反手汇出的迹象，这也可由期货市场外资持续握有多单仓位获得证明。

一位民营中型券商衍生性商品交易主管表示，周三的台股指数期货结算之后，原先外资的净多单仓位约一万多口，大都已转仓下月，搭配外资的连续买超动作，外资压宝台股尚无撤出迹象。

汇银人士指出，台股攻高点之际，台币汇价并未携手同步，藉着国际美元走强，汇价却不涨反跌。当然，这其中也不乏央行助贬台币的推波助澜。

展望下周，日本央行的利率决策会议将是新兴市场汇市的关注焦点。尤其是近来美元兑日圆在102.3附近盘整，102.5以上推高乏力，下周日本央行的会议结果料或是新一波方向的起点。

无本金交割远汇市场(NDF)中，由于国际美元指数的强势，六个月以下的美元/台币的价位已全数转至价平到一个月达0.080/0.095的少见大幅溢价，这也可见海外NDF市场助涨助跌的特性。

一位外商汇银人士交易主管则认为，下周逐渐进入月底，寿险业者对于目前大幅溢价的NDF肯定坐立难安，不排除例行月底NDF市场的远期美元买需将降低美元溢价幅度。

〞如果台币现汇市场(实质交易)没有一下子冲破30，我想寿险应该有很大的incentive把NDF卖下来，〞前述交易人士说。

另外一位汇银人士则认为，近期疲弱的美国数据，将令美国购债计划提前退场的预期逐渐消退，这料使国际美元攻势逐渐退去，台币汇价预料在29.8-30左右，区间盘整态势料仍旧持续。

**疲弱的经济数据稍有利台债**

债市方面，交易员认为，下周台湾将公布外销订单及最新GDP数据，市场预期表现可能欠佳，有利于台债殖利率回档整理。而近日美国制造业、新屋开工及就业等多项经济数据表现不良，令美国指标10年期公债殖利率回跌1.9%附近，亚洲美债电子盘殖利率也缓下，对债市稍有多头激励。

然而不能忽略的是，本周三台湾财政部标售的30年期公债102/5R期，得标利率高于市场预期，且罕见的不足额发行，实际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的发行目标。

交易员认为，长线寿险业者的利率风险意识大幅上升已是事实，不过从另一个角度来看，30年期公债增额券不足额发行为官方政策定价长券殖利率低于2%，令台债出现保护多头的天花板效应，让本周台债偏空气氛稍见缓和。

此外交易员提及，现在台债主流五年券102/2陷入筹码战，目前空方欠缺着力点，预料空头将会静待10年期公债新券在6月初展开公开发行前交易释出新筹码，短期内料暂事休息。

交易员预估，五年期公债102/2殖利率 下周主交投区间摆荡稍宽，料将在0.9%-0.96%之间盘整。

**虽近月底但资金料仍宽松**

展望下周货市，资金调度人士认为，5月税款缴库的紧缩因子要等到最后一周才会发酵，因此下周市场资金充裕的现况不致改变，纵然发票量或许有可能因为股市持续升温而增加，但仍无碍宽裕的资金现况。

交易员指出，央行近期仍维持隔夜代收利率仅在下午操作的惯例。而近期隔拆利率偶见收在0.384%低位，初步此判断央行略为扩大短率波动区间，而不是要引导短率向下走低。

“只能说是一滩死水，钱想丢都丢不掉。”一大型金控旗下银行资金调度人士说。

票券商交易员认为，若是未来台股持续上攻，预料证券商的资金需求将会增加，市场发票量有望缓步升高，这可稍稍纾解资金过多的现状，但对目前仍在低档的短率不致有拉抬效果。

也有银行调度人士表示，通常时序进入中下旬，短票的发行量会比旬初多一些，不过下周央行存单到期量也不少，预料短率还是会维持在既有水准。