离岸人民币：台湾金管会研拟开放陆资企业至台湾发行公司债--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月16日 - 两位消息人士周四表示，台湾金管会正在研拟开放陆资企业至台湾发行公司债，其中一位消息人士称，其规划方向是允许陆企发行含人民币(宝岛债)在内的外币债，但不涉及台币债，以跟上香港点心债的发展脚步。
上述消息人士指出，目前金融监督管理委员会已在蒐集大陆及台湾两地关于公司债发行的相关法规，先做前期比对，以确认可行的修法方向，将在法规研究告一段落后，与陆委会及台湾央行等相关单位会商意见。
此外，消息人士也指出，金管会会内初步规划陆企发行的外币计价公司债，销售对象倾向限制专业投资机构，不开放给一般投资人(散户)。
“陆企如果来台湾筹资，比较有需求的是外币，不会是台币。”上述政府消息人士指出。
上述官员并指出，台币债涉及汇兑，恐将影响台币汇率的稳定，事实上也没有必要。
此外，陆委会一名不愿具名的官员指出，针对涉及陆资企业的开放，该会一向尊重金管会的评估意见，只要作好风险控管即可。该名官员未否认已与金管会讨论过相关事宜。
台湾央行的官员则指出，金管会尚未就此与央行交换意见。
台湾近来积极研议修正台湾公司债发行的相关法规，以期提高企业发行意愿及扩大市场规模。允许陆资企业来台湾发行宝岛债将是多元化发行主体策略的一环，也为满足专业投资机构投资的多元需求。(完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。