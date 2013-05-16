中国股市：沪综指放量收升1.2%至逾一个半月新高，金融地产股领涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月16日 - 中国股市沪综指周四放量收升1.2%至逾一个半月新高，金融地产股领涨。分析师指出，该板块的表现可能是对近期良好房地产数据的滞后反应，在其带动下，大盘股有企稳回升的可能性，而中小盘股则可能要回调。
沪综指 收报2,251.806点，涨27.009点或1.21%，此前收盘高位为3月27日的2,301.26点。上海A股今日成交额为1,020亿元人民币，较上日的665亿元放大逾五成。
“今天新消息的刺激比较少，A股还是在基本面和流动性之间寻找平衡吧，流动性还是不错。”浙商证券策略研究员戴康称。
他并指出，未来A股的机会仍有赖于基本面的进一步向好，但根据他们的产业链跟踪，5月份还可能是经济最差的时候，A股二季度仍将在2,200点上下震荡。
上证金融地产行业指数 今日收盘大涨2.22%。
上海证券报今日报导称，一直处于停顿状态的涉房企业再融资审核或有微调。有投行人士向记者透露，监管层内部对涉房公司再融资考虑有限放松，允许符合相关条件的公司上报材料。不过，截至目前，尚未有涉房企业通过证监会审核，相关审核是否真正开闸仍有待观察。
沪深300指数 收涨1.83%，报2,552.709点。沪深300指数期货主力5月合约 收盘报2,549.0点，涨2.38%，成交118,777手。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。