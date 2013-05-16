路透基点：复星集团寻求10亿元人民币贷款，建设上海星光耀--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，中国的复星集团正寻求10亿元人民币(1.63亿美元)三年期俱乐部贷款，以用于上海星光耀广场城市综合体第一阶段的兴建。
消息人士称，这笔贷款案已接洽了一些中国和外国银行。
消息人士表示，谈判价格为综合收益在中国人民银行基准利率上浮5-10%。
消息称这笔贷款将通过一特殊目的实体借入。
上海星光耀广场位于浦东区，为复星集团和私募股权投资公司星浩资本共同开发。完工后将包括住宅、办公大楼、购物广场、精品旅馆和其他商业设施。
复星集团的母公司为香港上市的复星国际。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。