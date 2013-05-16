路透基点：复星集团寻求10亿元人民币贷款，建设上海星光耀--RLPC

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，中国的复星集团正寻求10亿元人民币(1.63亿美元)三年期俱乐部贷款，以用于上海星光耀广场城市综合体第一阶段的兴建。

消息人士称，这笔贷款案已接洽了一些中国和外国银行。

消息人士表示，谈判价格为综合收益在中国人民银行基准利率上浮5-10%。

消息称这笔贷款将通过一特殊目的实体借入。

上海星光耀广场位于浦东区，为复星集团和私募股权投资公司星浩资本共同开发。完工后将包括住宅、办公大楼、购物广场、精品旅馆和其他商业设施。