日本个股：日立将扩充2.4万人，争取把营业利润率提高至7%以上

路透东京5月16日 - 日立制作所 表示，未来三年其全球人力将扩编2.4万人，同时通过削减4,000亿日圆(39亿美元)成本，力争将年度营业利润率从4.7%提高至逾7%。

目前日立员工人数为32.6万人，与丰田汽车 和Panasonic Corp 同为员工数最多的日本企业。日立业务范畴广泛，从核反应堆到火车至洗衣机和脑部断层扫瞄机都有。