日本个股：日立将扩充2.4万人，争取把营业利润率提高至7%以上

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京5月16日 - 日立制作所 表示，未来三年其全球人力将扩编2.4万人，同时通过削减4,000亿日圆(39亿美元)成本，力争将年度营业利润率从4.7%提高至逾7%。
目前日立员工人数为32.6万人，与丰田汽车 和Panasonic Corp 同为员工数最多的日本企业。日立业务范畴广泛，从核反应堆到火车至洗衣机和脑部断层扫瞄机都有。
该公司预期本财年营业利润将跳增18.5%至5,000亿日圆(48.8亿美元)，受惠于日圆贬值及其工业产品需求回升。 (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。