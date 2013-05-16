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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 14:51 BJT

日本个股：日立将扩充2.4万人，争取把营业利润率提高至7%以上

路透东京5月16日 - 日立制作所 表示，未来三年其全球人力将扩编2.4万人，同时通过削减4,000亿日圆(39亿美元)成本，力争将年度营业利润率从4.7%提高至逾7%。

目前日立员工人数为32.6万人，与丰田汽车 和Panasonic Corp 同为员工数最多的日本企业。日立业务范畴广泛，从核反应堆到火车至洗衣机和脑部断层扫瞄机都有。

该公司预期本财年营业利润将跳增18.5%至5,000亿日圆(48.8亿美元)，受惠于日圆贬值及其工业产品需求回升。 (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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