中国债市：利率互换小升，受流动性略趋紧及避险情绪有所降温推动

路透北京5月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四小幅攀升1-2个基点(BP)，交易人士表示，主因受今日流动性较周初略有显紧，以及股市放量上涨，避险情绪有所降温的推动。

他们并称，5月中下旬至半年末，资金面或持续受财税缴款和半年末考核时点等季节性因素扰动，不过市场对此已有预期，而基本面方面，国内经济复苏前景尚不明朗，所以IRS短线或以震荡为主。

“(短端)比昨天高了1-2个点，中长期限的也稍微往上走了一些，比如昨天三年期在3.35%，现在3.36-3.37%这样，资金紧可能主要还是财税缴款影响，”北京一商业银行交易员表示。

中国银行间市场周四回购加权利率 多大涨。市场人士表示，单月财税缴款后，公开市场操作继续回笼资金，主力资金融出机构资金拆出量缩减，致当前市场流动性供不应求，略有显紧；但部分机构顺势做高价格的迹象也比较明显，当前实际资金面情况或尚可。

中国股市沪综指周四放量收升1.2%至逾一个半月新高，金融地产股领涨。分析师指出，该板块的表现可能是对近期良好房地产数据的滞后反应，在其带动下，大盘股有企稳回升的可能性，而中小盘股则可能要回调。

本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1980/3.2940 3.2160/3.2980 3.3140/3.3960 3.4450/3.5380 3.4650/3.7050 周三 3.1810/3.2790 3.2080/3.2900 3.3060/3.3940 3.4460/3.5380 3.4650/3.7075 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0170/+0.0150 +0.0080/+0.0080 +0.0080/+0.0020 -0.0010/+0.0000 +0.0000/-0.0025

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。