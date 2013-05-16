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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 15:00 BJT

日本债市：上涨并结束四日连跌走势，五年券标售需求强劲提供支撑

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.130%      -0.5    0.135%
 五年期公债                            0.390%      -3.0    0.420%
 10年期公债                            0.840%      -3.0    0.870%
 20年期公债                            1.665%      -0.5    1.670%
 30年期公债                            1.795%      +1.0    1.785%
 10年期公债期货   <0#JGB:>             142.27     +0.38    141.89
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
          
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    东京美债                日本公债市场              
    中国债市                 台湾债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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