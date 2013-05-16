钢铁产业：中国钢铁业者向市场抛出铁矿石船货，因下游需求迟滞

路透新加坡5月16日 - 中国制钢企业将部分铁矿石船货拿回市场兜售，缩减存货以降低成本，因中国这全球最大的钢铁消费市场需求迟滞，令业者获利面临压力。

过去两周以来，交易商估计中国钢铁业者长期合约购得的铁矿石倒入现货市场的数量约200-300万吨。

这部分抛售造成现货市场供给增加，导致价格走跌至年内新低，这也意味着中国钢厂可能在不久后减产，因经济复苏脚步较预期缓慢压抑需求。

“很显然的他们正在考虑短期减产的可能性，这也就是他们想要降低即将到港存货原因，”一名驻香港的实货铁矿石交易商表示，他见到钢厂卖出6月以后交运的铁矿石船货。

钢铁业者回售铁矿石并不罕见，因许多钢厂都有从事交易的部门。

但近期回售的情形明显加温，因中国面临更为疲软的钢品市场，而这已经导致今年铁矿石价格回落近13%，并让淡水河谷 及力拓 等矿业巨擘获利面临风险。

“过去两周我们每天都有看到钢厂拿船货到市场兜售，”上述香港交易商表示，他估计中国钢铁业者在这段期间卖出的铁矿石数量约300万吨。

积极卖出的钢铁业者包括江苏沙钢集团，多位交易商称已经接获这家中国最大民营钢铁业者的卖单。他们并称，湖南华菱钢铁集团也有卖出。