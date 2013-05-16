香港房地产：首季豪宅楼价按季跌1.1%，年底前或跌5-10%--仲量联行

路透香港5月16日 - 物业顾问--仲量联行周四称，该行进行监察的九个亚洲城市中，有七个城市的豪宅市场于今年首季录得按季上升，只有香港和新加坡出现下跌；并预期今年余下时间香港的豪宅价格或跌5-10%。

据该行的数据显示，今年首季香港豪宅的资本值比去年第四季下跌1.1%，而新加坡的跌幅则为0.6%。政府推出严厉的楼市措施是拖累楼价下跌的主因。

“现时政府继续采取严厉的措施，短期内香港的楼市成交量和价格可能继续受压。”仲量联行香港董事总经理曾焕平称。

仲量联行亚太区研究部主管文丽菁（Jane Murray）表示，预期香港高端住宅物业价格今年余下时间可能下跌5-10%，新加坡则跌高至5%。在中国大陆方面，在租金强劲增长支持下，北京的豪宅楼价料将继续上升，但预期上海的豪宅楼价则只会轻微上升。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)