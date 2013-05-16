更新版-日本股市：日经指数在银行股带动下回跌，奥林巴斯逆势大涨

“这只是日经指数在涨了这么多之后的一次良性修正。股价走得有点太快了，”SMBC日兴证券分析师Ryota Sakagami称。

“但很难预测修正会持续多久。对日股中长线感到悲观的投资人很少。”

奥林巴斯(Olympus) 逆势大涨18%，因公司预测本财年净利将大增274%，至300亿日圆。

但日本前三大银行周三发布年度获利下滑预警，因日本当局的激进宽松货币措施把他们挤出了很赚钱的公债交易。三菱UFJ金融集团 下挫3.6%，瑞穗金融集团 下跌3.1%，三井住友金融集团 下跌3.0%。

东证股价指数 下跌0.6%，至1,245.23，成交放量至51.4亿股，远高于上个月的每日均量43.1亿股。

日股短线回调已在意料之中，但分析师预期中长线将进一步上扬。

美国知名债券投资人Jeffrey Gundlach周三表示，日经指数年底前将升至17,000。