更新版-日本股市：日经指数在银行股带动下回跌，奥林巴斯逆势大涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“这只是日经指数在涨了这么多之后的一次良性修正。股价走得有点太快了，”SMBC日兴证券分析师Ryota Sakagami称。
“但很难预测修正会持续多久。对日股中长线感到悲观的投资人很少。”
奥林巴斯(Olympus) 逆势大涨18%，因公司预测本财年净利将大增274%，至300亿日圆。
但日本前三大银行周三发布年度获利下滑预警，因日本当局的激进宽松货币措施把他们挤出了很赚钱的公债交易。三菱UFJ金融集团 下挫3.6%，瑞穗金融集团 下跌3.1%，三井住友金融集团 下跌3.0%。
东证股价指数 下跌0.6%，至1,245.23，成交放量至51.4亿股，远高于上个月的每日均量43.1亿股。
日股短线回调已在意料之中，但分析师预期中长线将进一步上扬。
美国知名债券投资人Jeffrey Gundlach周三表示，日经指数年底前将升至17,000。
野村证券预测，若美元稳步升向105日圆，日经指数将升至16,000。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。