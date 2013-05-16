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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 15:22 BJT

全球金市：现货金持稳，连跌五日后获得低接买盘进驻

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1392.26 -0.03 -0.00 -16.86

现货银 22.62 0.05 +0.22 -25.30

现货铂金 1476.99 -9.01 -0.61 -3.78

现货钯金 724.25 -0.25 -0.03 4.66

COMEX期金 1391.10 -5.10 -0.37 -16.99 27405

COMEX期银 22.60 -0.06 -0.28 -25.26 6126

汇率

欧元/美元 1.2863

美元/日圆 102.41

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张涛)
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