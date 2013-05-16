《Russell专栏》中国石油需求四个月减少了12%?不可能

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 戴素萍/兰秀娟/洪曦

路透澳洲朗塞斯顿5月16日 - 中国4月表观石油消费降至八个月低位，加上原油进口持平，给人一种需求疲软的感觉，但这些数据说明不了完整的情况。

国际能源署在其中期石油市场报告中预测，2013年中国每日石油需求将较上年成长约4.1%或39.7万桶，至997.6万桶。

这个增幅低于2012年的成长4.2%及2011年的6.3%。鉴于中国经济成长放缓及其致力于提高能效，IEA的预估似乎有些道理。

但从近期数据看，就连这个预估也显得太偏乐观，因为数据似乎显示中国石油需求成长停滞。

4月中国表观石油需求为每日960万桶，低于3月的972万桶，且远低于去年12月创下每日1,090万桶的纪录高位。

问题是：真的有人相信，中国现在每日的石油消费比四个月前少了130万桶吗？

这显然离谱，说明一定牵扯了其他因素。

表观需求的计算是原油加工量加上油品净进口量，但没包括库存的变动，这部分政府很少对外公布。

而正是库存导致了差异的出现。目前来看，中国炼厂似乎在过去几个月间一直在消耗库存并对工厂进行维护，所以压低了石油需求的数字。

此外值得一提的是，即便今年以来石油表观需求的数字每个月都在下降，但平均仍有997万桶/天，与国际能源署对全年的预估完全一致。

问题在于，这股下降趋势是否将停止且反转，还是会持续下去。

浏览中国原油进口图表，请点选(link.reuters.com/xeq96s)

鉴于炼厂处于维护期,本月石油需求仍可能疲弱，也许6月起将开始升高。

这是因为夏季将迎来更多的出行，建筑活动往往也会升温，从而提升汽油和柴油需求。

虽然中国政府不提供库存数据，但官方数据的确表明，3月精炼油品的商业库存环比下降1.8%，而且有迹象显示4月会进一步下降。

那么，炼厂要想在未来几个月中补充库存，可能就要加大马力生产。中国5月10日起上调成品油价，亦将鼓励这些炼厂提高产量 。

这意味着，如果假设国内产量仍大致持稳于410万桶/天的水平，原油进口亦可能将开始增加。

今年前四个月的原油日均进口为559万桶，略低于去年同期的560万桶。

不过，去年上半年中国原油日进口受到了战略储备原油补充的推动，每天最高多达40万桶。

这意味着，实际需求的成长速度可能要快于表观需求。但由于没有库存数据，实际需求无法计算。

若要满足IEA预估的2013年原油需求997.6万桶/日，并以再次假设国内原油产量持稳为前提，中国今年原油和油品进口平均要达到约587万桶/日。

今年迄今，上述两项合计已平均达到585.5万桶/日，前四个月的原油进口在559万桶/日，油品进口则约为26.5万桶/日。

这意味着到目前为止，中国差不多是符合预测，但不好捉摸的因素还是库存。

假设今年中国不会补充战略原油库存，商业库存也基本上持稳，那么今年余下时间内，中国原油进口可能会在平均560-570万桶/日的水平。

不过，2013年中国炼油日产能预计将扩大约50万桶，主要集中在下半年，这可能会提振原油进口。

考虑到中国国内燃油消费成长的放缓，原油进口只要增长就可能带动油品出口增加，从而减少中国石油需求中的燃油净进口部分。