更新版 1-离岸人民币：台湾金管会拟开放陆企来台发债，将有效扩大宝岛债规模

* 金管会研议开放陆资企业至台发公司债--消息

* 陆企加入发债行列有助市场规模扩大

* 香港吸引不少大型陆企发债

* 信评取消等措施近期完备 (新增更多细节与评论)

路透台北5月16日 - 台湾近来积极冲刺宝岛债市场，金管会研议允许陆资企业至台湾发行公司债的政策若能落实，承销商预估将有效扩大宝岛债市场规模，以与香港拉近距离。

两位消息人士周四表示，台湾金管会正在研拟开放陆资企业至台湾发行公司债。其中一位消息人士称，其规划方向是允许陆企发行含人民币(宝岛债)在内的外币债，但不涉及台币债，以跟上香港点心债的发展脚步。

一本地大型承销商高层指出，陆企如果能来台湾发行公司债，将使得台湾资金有更多去化管道，符合市场需求，也将让台湾与香港有更多竞争的基础。

〞这个开放是蛮好的，对市场算是正面。〞元富证券副总经理瞿玉娟说。

金管会上月中旬邀集外商银行在台湾负责人开会，据本地媒体报导，当时多家外银业者即建议，若台湾要发展宝岛债，应该开放优质大陆企业得来台发行。外银并指出，香港点心债市场发展成功，主因广纳各式发行机构，当中最大的来源就是大陆企业。但当时金管会并未做出明确回应。

今年以来香港的点心债市场陆续有中国企业发债，上月中国国有企业大唐集团即首次在香港发行点心债 ；1月底中国最大发电企业--华能国际电力 也在香港发行了15亿元人民币的点心债。

**整体检讨台湾公司债市场**

上述消息人士指出，目前金融监督管理委员会已在收集大陆及台湾两地关于公司债发行的相关法规，先做前期比对，以确认可行的修法方向，将在法规研究告一段落后，与陆委会及台湾央行等相关单位会商意见。

此外，消息人士也指出，金管会会内初步规划陆企发行的外币计价公司债，销售对象倾向限制专业投资机构，不开放给一般投资人(散户)。

“陆企如果来台湾筹资，比较有需求的是外币，不会是台币。”上述政府消息人士指出。

上述官员并指出，台币债涉及汇兑，恐将影响台币汇率的稳定，事实上也没有必要。

此外，陆委会一名不愿具名的官员指出，针对涉及陆资企业的开放，该会一向尊重金管会的评估意见，只要作好风险控管即可。该名官员未否认已与金管会讨论过相关事宜。

台湾央行的官员则指出，金管会尚未就此与央行交换意见。

台湾近来积极研议修正台湾公司债发行的相关法规，以期提高企业发行意愿及扩大市场规模。允许陆资企业来台湾发行宝岛债将是多元化发行主体策略的一环，也为满足专业投资机构投资的多元需求。