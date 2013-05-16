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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 15:33 BJT

新兴汇市：台币因证所税修正提案而上涨，GDP数据不佳压低马币

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 日圆                       102.40     102.24      -0.16     -15.24      86.79
 坡元                       1.2500     1.2455      -0.36      -2.25     1.2219
 台币                       29.958     30.028      +0.23      -2.74     29.136
 韩元                      1116.20    1114.50      -0.15      -4.09    1070.60
 泰铢                        29.67      29.71      +0.13      +3.17      30.61
 菲律宾披索                  41.24      41.20      -0.08      -0.45      41.05
 印尼卢比                  9750.00    9745.00      -0.05      -1.23    9630.00
 印度卢比                    54.84      54.78      -0.11      +0.27      54.99
 马币                       3.0120     3.0020      -0.33      +1.53     3.0580
 人民币                     6.1492     6.1459      -0.05      +1.32     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明; 审校 张若琪)
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